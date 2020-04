Trovato un nuovo enzima capace di scomporre le bottiglie di plastica in poche ore

Lo smaltimento della plastica è uno dei problemi più ridondanti quando si parla di inquinamento. Attualmente non abbiamo un metodo efficiente per riciclare le grandissime quantità di materie plastiche che produciamo ogni anno.. almeno fino ad oggi. Un team di scienziati ha trovato un enzima batterico capace di smaltire la plastica in poche ore.

L'enzima ha "scomposto" la materia plastica in blocchi chimici che sono stati utilizzati per produrre nuove bottiglie di alta qualità. Si tratta di un grandissimo passo avanti, visto che le attuali tecnologie di riciclaggio esistenti di solito producono plastica sufficiente per abbigliamento e tappeti. Carbios, la società a guida della scoperta ha dichiarato di voler mirare al riciclaggio su scala industriale entro cinque anni, collaborando con aziende importanti tra cui Pepsi e L’Oréal.

Il nuovo enzima è stato trovato grazie ad una ricerca pubblicata mercoledì sulla rivista Nature. Il lavoro è iniziato con lo studio di 100.000 microrganismi promettenti, incluso un organismo trovato all'interno di alcuni compost di foglie, scoperto per la prima volta nel 2012. "Era stato completamente dimenticato, ma si è rivelato il migliore", dichiara il prof. Alain Marty dell'Università di Tolosa e direttore scientifico di Carbios.

Il team ha utilizzato l'enzima per scomporre una tonnellata di bottiglie di plastica, che sono state degradate al 90% in 10 ore. Con il materiale ottenuto, gli addetti ai lavori hanno poi creato nuove bottiglie di plastica; questo processo rende possibile un vero riciclaggio biologico su scala industriale del PET.

Attualmente, tantissimi team di scienziati stanno cercando un modo per abbattere anche altri tipi di plastica.