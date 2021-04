Questo nuovo esperimento sfida le concezioni della fisica conosciuta

A Batavia, a ovest di Chicago, possiamo trovare il Fermilab National Accelerator Laboratory, un laboratorio di ricerca dedicato allo studio della fisica delle particelle elementari. Recentemente questo luogo è stato protagonista di una scoperta incredibile, che potrebbe sfidare il modello standard dell'attuale fisica delle particelle.

I primi risultati dell'esperimento Muon g-2, accennano infatti a "particelle o forze non ancora scoperte". Secondo quanto riporta il documento del Fermilab, si è molto probabilmente trovata la conferma che i muoni, una particella elementare, non si comportano come ci si aspetta sulla base del modello standard della fisica.

Il Fermilab è stato in grado di produrre un gran numero di queste particelle utilizzando i suoi acceleratori di particelle e, spiega nel suo annuncio, è stato anche in grado di calcolare il numero del fattore g del muone con un'incredibile precisione. Con i modelli standard della fisica, gli scienziati sono in grado di prevedere questo "fattore g", ed è qui che entra il gioco la nuova scoperta.

In poche parole, i risultati previsti - calcolati utilizzando il modello classico - da questo fantomatico "fattore g" si sono rivelati errati in confronto a quelli scoperti nel Fermilab. I risultati non soddisfano del tutto i criteri per gli scienziati per annunciare una nuova scoperta, anche se le probabilità che i risultati siano causati da un colpo di fortuna statistico sono solo di circa 1 su 40.000.

Più di 200 scienziati hanno partecipato all'esperimento e, dopo un'altra attenta analisi, potrebbero ben presto arrivare i primi risultati. Non vediamo l'ora!