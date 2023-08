Nuovo evento Microsoft in arrivo a settembre: in arrivo novità per hardware e IA?

L'ultimo, grande evento Microsoft del 2023 è stato il Microsoft Build del 23 maggio, quasi interamente dedicato all'IA. Nelle scorse ore, però, il colosso di Redmond ha annunciato un nuovo evento, questa volta incentrato anche sull'hardware, che si terrà nel mese di settembre.

Nello specifico, l'evento si terrà il 21 settembre in quel di New York. Sfortunatamente, per il momento il colosso di Redmond non ha fornito alcuna informazione ufficiale sulla conferenza, né tantomeno sui prodotti che verranno lanciato nel corso di quest'ultima. In ogni caso, tra i nomi "papabili" per l'evento abbiamo una pletora di laptop e tablet Surface, nonché il primo smartphone pieghevole di Microsoft.

D'altro canto, l'ultimo smartphone targato Microsoft ad arrivare sul mercato è stato il Surface Duo 2, uscito a fine 2021 sul mercato italiano. Benché a gennaio sia emerso che l'azienda ha cancellato lo sviluppo di Surface Duo 3 e che nel 2022 erano stati interrotti i lavori su Surface Duo Go, alcuni insider hanno speculato che il colosso di Redmond fosse al lavoro sul suo primo smartphone foldable con form factor a portafoglio, che potrebbe sfruttare appieno gli applicativi IA dell'azienda come Copilot e Bing AI.

Al di là dell'hardware, comunque, sicuramente Microsoft parlerà di software e di IA, riservando una buona parte della conferenza alle prossime funzioni in arrivo con il nuovo aggiornamento di Windows 11 (che potrebbe essere rilasciato proprio al termine del keynote, tra l'altro) e ad applicazioni e software basati sull'IA, oppure alle integrazioni di quest'ultima nella suite di Office e su Windows stesso.

Microsoft ha quasi sempre tenuto un evento a settembre con i suoi grandi annunci per la stagione invernale e per i primi mesi dell'anno successivo. Solo nel 2022, l'azienda ha deciso di posticipare la conferenza di qualche settimana, programmandola per il mese di ottobre. A questo giro, dunque, sembra che la compagnia sia tornata al suo vecchio modus operandi.