Ecco il nuovo, fantastico set LEGO 'Shuttle Discovery': c'è anche il telescopio Hubble!

Un po' a sorpresa la LEGO - la casa dei mattoncini impilabili più famosa del mondo - oggi ha annunciato il nuovo set di costruzione della famiglia "LEGO NASA", creando un altro pezzo da collezione che sicuramente gli appassionati non vorranno farsi scappare. Ecco prezzo e data di lancio.

Ebbene sì, avete letto bene: lo Space Shuttle Discovery tornerà a volare! Questa volta però in versione miniaturizzata e costituito da ben 2354 pezzi. A rendere il set ancora più irresistibile è anche la presenza del mitico Telescopio Spaziale Hubble, che potrà essere montato pezzo per pezzo e potrà essere esposto in diversi modi, anche all'interno della stiva dello Shuttle.

La piacevolezza del progetto non è limitata solo alla parte visiva: sebbene il modello misuri 21 cm di altezza, 54 cm di lunghezza e 34 cm di larghezza, il Discovery presenta anche qualche curioso dettaglio meccanico. Ruotando il motore centrale dello Shuttle infatti, si potrà inclinare la piattaforma espositiva su cui può essere posizionato, scegliendo con più libertà il modo in cui esporlo. Inclusi anche i carrelli di atterraggio estraibili e con ruote mobili.

Non mancherà una riproduzione fedele del SRMS, anche detto "Canadarm 1": il braccio robotico di cui ogni Shuttle era fornito per posizionare il proprio carico in orbita. E ovviamente anche le porte del vano carico saranno mobili, permettendo di estrarre e reinserire lo Space Hubble Telescope, altro modellino riprodotto fedelmente in scala. Le porte stesse saranno dotate di adesivi riflettenti per replicare i radiatori di raffreddamento che si trovano sul vero Orbiter.

"NASA LEGO Space Shuttle Discovery, Articolo 10283" è il suo nome completo, ed è nato grazie alla collaborazione tra la compagnia e l'astronauta Kathryn Dwyer Sullivan, la prima donna statunitense a compiere una passeggiata spaziale nel 1984, e che ha preso parte anche alla missione "STS-31" per immettere Hubble in orbita.

Il prodotto sarà disponibile negli store dal 1° aprile (e per fortuna non sarà uno scherzo), al prezzo di 179.99 €. Un prezzo tutto sommato onesto considerando il numero di pezzi di cui è composto e paragonandolo al cugino "NASA LEGO Saturn V", che abbiamo recensito lo scorso anno. Va ricordato che proprio ad aprile (il 24 per l'esattezza), il Telescopio Spaziale Hubble compirà 31 anni di attività. Quale modo migliore per commemoralo se non con un set lego.

Voi che ne pensate? Lo comprerete? Di sicuro sarebbe un regalo (o un "autoregalo") interessante da fare agli appassionati di modellismo e dello spazio.

