Il nuovo fitness tracker che può imparare a riconoscere qualunque sport

Ce ne sono a migliaia e hanno tutti lo stesso limite: i fitness tracker riconoscono solo una ristretta gamma di movimenti. Per quanto la tecnologia si sia evoluta e stiano diventando sempre più smart, persino il più sofisticato wearable sportivo non consente di tracciare attività più elaborate di corsa, nuoto o ciclismo.

Per questo e per altri motivi, ci si è focalizzati moltissimo su funzionalità secondarie. Ad esempio, Apple ha recentemente lanciato il servizio in abbonamento Fitness+.

Come detto in precedenza, anche solo essere arrivati a distinguere attività come nuoto o ciclismo è stato un importantissimo traguardo per il mondo dei fitness tracker, dal momento che fino a qualche anno fa erano in grado di svolgere esclusivamente l'attività di contapassi.

Ed è qui che entra in gioco Bosch con il suo BHI260AP, sensore di ultima generazione dotato di IA con autoapprendimento, in grado di imparare e riconoscere qualsiasi attività voi stiate svolgendo.

Il nuovo chip sviluppato dall'azienda tedesca è quindi in grado non solo di riconoscere lo sport che si sta praticando ma anche il tipo specifico di attività. L'esempio più banale che ci viene in mente è quello del nuoto: questa nuova tecnologia sarà non solo in grado di riconoscere autonomamente che si sta nuotando, ma anche lo stile.

Il sensore tedesco ha dimensioni talmente ridotte da poter essere integrato in qualunque dispositivo indossabile, cuffie TWS comprese, e avrà in memoria già un set di oltre 15 attività preregistrate, che potranno essere modificate per adattarsi all'utente che le svolge, in modo da aumentare anche la precisione nel calcolo di altri parametri, come le calorie bruciate o i km percorsi. Bosch assicura che anche registrare nuove attività sarà facile come bere un bicchier d'acqua.

Avendo un'IA integrata, BHI260AP non necessita di essere connesso allo smartphone per svolgere le sue funzioni e analizzare i dati raccolti su Cloud. Questo rappresenta un ulteriore vantaggio dal momento che non sarà necessario avere il telefono con se per riuscire a monitorare le proprie attività e i dati potranno essere mantenuti offline per un maggior controllo sulla propria privacy.

Il chip di Bosch è già a disposizione dei produttori che vorranno integrarlo, perciò ci auguriamo di poterlo provare con mano nel 2021.