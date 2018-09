Nuovo font sostituisce le lettere con marchi di grandi aziende: perfetto per il web

Vi siete mai chiesti come potrebbe apparire l'alfabeto se fosse composto solo da lettere appartenenti a brand e marchi ben conosciuti? A quanto pare questo quesito deve aver tenuto svegli i programmatori dello studio digitale Hello Velocity per parecchie notti, dato che hanno voluto dargli una risposta concreta.

Il team, che si auto-definisce creatore di "esperienze da web in grado di far riflettere", ha creato infatti un nuovo carattere, nel quale ogni singola lettera (ed i numeri che vanno dallo 0 al 9) sono composti dai loghi delle aziende più famose in circolazione. Le lettere sono facilmente riconoscibili: al posto della classica A abbiamo il simbolo di Amazon, la B è sostituita dal logo di Beats, la C è in realtà il simbolo della nota marca di abbigliamento Champions, la S è quella di Skype e la T è quella di Tesla.

Ma sono molte altre le compagnie "coinvolte" in questo bizzarro esperimento: c'è Mc Donald, Lete, Nespresso, Pepsi, tumblr, Wordpress, Xbox, Yahoo, One Plus e Rockstar ed altre meno conosciute. Se avete intenzione di utilizzare questo font vi conviene sbrigarvi e scaricarlo il prima possibile, perché dato l'alto numero di brand inseriti nell'esperimento non mancherà molto prima che uno di essi faccia causa o invii una lettera di richiamo tramite avvocati ai ragazzi di Hello Velocity.

Inoltre è possibile scaricare un plugin per Chrome e Firefox, che trasforma le pagine web in un'esperienza di lettura molto divertente.