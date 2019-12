Il nuovo Galaxy Fold 2 di Samsung si mostra in una serie di fotografie su Weibo

A pochi giorni dall'arrivo in Italia di Galaxy Fold , sono emerse sul web le prime fotografie della seconda generazione dello smartphone pieghevole di Samsung, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere presentato al MWC insieme al Galaxy S11.

Le immagini, che proponiamo in calce, sono state pubblicate su Weibo, e mostrano un dispositivo con nuovo form factor ed design rivoluzionato. Lo smartphone presente negli scatti infatti si apre verticalmente piuttosto che orizzontalmente, proprio come il Motorola RAZR.

Ciò che salta immediatamente all'occhio è la piegatura del display, che è ancora notevole e secondo molti rappresenta il vero problema della tecnologia. Da alcune angolazioni però non è evidente come sul Galaxy Fold, ma per qualcuno potrebbe comunque rappresentare una limitazione.

Secondo quanto riferito, Samsung avrebbe anche deciso di utilizzare un vetro ultrasottile per aumentare la resistenza e risolvere i problemi di fragilità riscontrati con il primo Galaxy Fold, che è stato inizialmente ritirato dal mercato e lanciato al pubblico con qualche mese di ritardo.

Sulla scocca esterna non è presente alcun tipo di schermo, a parte una piccola striscia a led che permette di consultare l'orario e verificare la presenza di notifiche. Informazioni sulla scheda tecnica non ne sono ancora trapelate, e probabilmente bisognerà aspettare qualche settimana per le prime voci.