Nuovo giorno, nuovo test superato dal James Webb. Telescopio sempre più vicino al lancio

Il telescopio spaziale James Webb promette di far raggiungere nuovi traguardi all'astronomia a raggi infrarossi. Sarà il più grande telescopio mai inviato nello spazio, e amplierà i percorsi aperti nell'universo dal telescopio Hubble. Non per niente viene considerato il suo "successore".

Lo strumento ha recentemente superato un nuovo test fondamentale. I tecnici e gli ingegneri hanno messo in tensione ognuno dei cinque strati del parasole, posizionandolo con successo nella stessa posizione in cui si troverà a 1.5 milioni di chilometri dalla Terra.

Il parasole è importantissimo per la missione, e servirà al telescopio per proteggere i preziosi strumenti dalla luce e dal calore del Sole. Essendo ottimizzato per la luce a infrarossi, è indispensabile che l'ottica e i sensori di Webb rimangano più freddi possibili.

Questo non è il primo test superato dal telescopio, ma è uno dei più importanti. Dopo aver confermato il successo dell'operazione, i membri del team hanno già iniziato il lungo processo di ripiegamento del parasole nella sua posizione per il volo. Successivamente, l'osservatorio sarà sottoposto a nuovi test elettrici e meccanici, che simuleranno l'ambiente durante il lancio.

Webb porta un grande fardello: dovrà risolvere i misteri del nostro sistema solare, osservare mondi lontani attorno ad altre stelle e sondare le misteriose strutture che compongono il nostro universo.

Il lancio è previsto per marzo 2021. Non vediamo l'ora.