Nuovo giorno, nuovo traguardo per SpaceX: il prototipo SN4 ha acceso i suoi motori

Il nuovo prototipo di SpaceX ha acceso il suo motore per la prima volta, aprendo la strada a un potenziale volo di prova nel prossimo futuro. Il prototipo SN4, infatti, ha brevemente acceso il suo singolo motore Raptor, rimanendo comunque a terra, presso le strutture del sud del Texas dell'azienda.

Grazie alla riuscita di questo test, SpaceX può iniziare a preparare SN4 per il suo prossimo grande momento: un volo di prova senza equipaggio che porterà il veicolo ad un'altitudine di 150 metri. Finora ad essere decollato è stato solamente il prototipo Starhopper, che l'anno scorso ha effettuato alcuni brevi viaggi prima di essere "mandato in pensione".

Lo stesso destino sarà seguito dal prototipo SN4; SpaceX, infatti, sta già costruendo il prototipo SN5, che avrà tre motori Raptor e salirà a un'altitudine target di circa 20 chilometri durante le sue missioni di prova. L'astronave finale operativa sfoggerà sei motori Raptor e sarà abbastanza potente per effettuare i viaggi per Luna e Marte. Tuttavia, per "sfuggire" dalla gravità del nostro pianeta, Starship verrà aiutata da razzo gigante chiamato Super Heavy, che sarà alimentato da ben 31 motori Raptor.

Sia Starship che Super Heavy saranno completamente riutilizzabili. La NASA ha recentemente assegnato cospicui finanziamenti a SpaceX per sviluppare Starship come potenziale sistema di atterraggio umano per il programma di esplorazione lunare Artemis e per trasportare anche payload robotici della NASA sulla superficie lunare. Marte, comunque, rimane il principale obiettivo della compagnia di Elon Musk (che recentemente ha avuto anche un figlio).