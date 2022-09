Nuovo Google Chromecast economico in arrivo: trapela possibile prezzo di lancio

I primi rumor sul nuovo Chromecast HD di fascia bassa in arrivo sul mercato sono emersi lo scorso gennaio e hanno fatto ben sperare in un debutto a stretto giro di orologio sul mercato internazionale, poi non avvenuto. Il dispositivo è tornato però sotto la luce dei riflettori con il leak di nuove informazioni sul Chromecast economico.

Grazie al celebre leakster Roland Quandt del portale tedesco WinFuture ora sappiamo che “la commercializzazione del nuovo Chromecast è molto vicina”. Mancano date e caratteristiche tecniche ufficiali, ma la fonte parla proprio di un debutto entro poche settimane e a un prezzo competitivo: circa 40 euro, ovverosia 13 euro in meno circa rispetto alla iterazione ora disponibile nei negozi.

Riprendiamo quindi indiscrezioni precedenti per precisare che questo “Chromecast HD con Google TV” dovrebbe debuttare con la possibilità di visualizzare contenuti in HD a 60fps. Sotto la scocca dovrebbe avere la CPU Amlogic S805X2 e la GPU Mali-G31, oltre a 2 GB di RAM; lo spazio di archiviazione che sarà offerto non è noto. Importante notare, tuttavia, che dovrebbe esserci il supporto alla decodifica del codec AV1.

Come da nostra prassi, nonostante l’autorevolezza della fonte consigliamo di prendere cum grano salis questi rumor e attendere pazientemente qualche settimana per scoprire se sono autentici direttamente dalla Grande G.

Lo stesso Quandt in giornata ha mostrato anticipatamente anche la versione Mini della GoPro HERO 11 Black in arrivo sul mercato.