Questo nuovo idrogel aiuta a velocizzare il processo di cicatrizzazione delle ferite

In una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature Materials, un team di scienziati è riuscito a sviluppare un nuovo idrogel in grado di guarire rapidamente le ferite riducendo al minimo le cicatrici. Come? Grazie all'aiuto del sistema immunitario.

Il gel, chiamato "microporous annealed particle" (MAP), si era precedentemente mostrato al mondo come una soluzione progettata per supportare la crescita dei tessuti e accelerare la guarigione delle ferite. Questa volta, però, il gel MAP è stato modificato per innescare anche una particolare risposta immunitaria.

"Questo studio ci mostra che l'attivazione del sistema immunitario può essere utilizzato per inclinare l'equilibrio della guarigione delle ferite, della distruzione dei tessuti e della formazione di cicatrici", afferma l'ingegnere biomedico Tatiana Segura, della Duke University.

Normalmente, il tessuto cicatriziale si forma come parte di una rapida reazione alle lesioni del corpo: riduce il dolore e limita la possibilità di infezione. La pelle ricresciuta, però, non è completa poiché priva di ghiandole sudoripare, follicoli piliferi ed è anche più suscettibile a lesioni future. Per questo motivo gli esperti hanno utilizzato il MAP per rendere più veloce ed efficace questo processo.

Il gel, oltre a riparare la pelle in un modo più simile all'originale (compresi i follicoli piliferi), è stato rimosso con più facilità dagli anticorpi e dai macrofagi. Questo processo deve ancora essere adattato al corpo umano, poiché è stato testato sugli animali (nei topi), ma ci sono comunque grandi speranze.