Un nuovo e inaspettato pericolo all'orizzonte per i poveri koala

I Koala sono tra gli animali simbolo dell’Australia ma, purtroppo, sono sotto pressione e vittime di molte minacce differenti. Uno studio sospetta che ci sia un nuovo pericolo per questi animali: le mucche!

I koala sono piccoli animali pelosi che vivono gran parte della loro vita sugli alberi. Il pericolo maggiore, per queste creature, deriva dagli incendi che hanno devastato l’Australia e di cui abbiamo fresco ancora il ricordo, nonché dalla perdita di territorio per far posto ad attività antropiche. A parte questi pericoli, la vita sugli alberi, per loro, è abbastanza tranquilla, poiché sono al sicuro ed il rischio maggiore che devono fronteggiare è una caduta rovinosa, evento, però, raro. La situazione è molto differente quando questi animali scendono dagli alberi per spostarsi o per bere. In questo caso i pericoli derivano dalle macchine e dai cani che possono attaccare gli sfortunati koala vaganti. Tuttavia, sembra che esista una nuovo, inusuale pericolo per questi animali rappresentato da… delle mucche.

A seguito di varie segnalazioni susseguitesi per anni da parte di veterinari e guardie forestali, sembra che alcuni koala vengano attaccati dalle mucche. Essi vengono calpestati dalle mucche che provocano loro delle ferite o persino la morte, purtroppo. Uno scienziato ha voluto vederci chiaro ed ha montato su una macchina telecomandata un manichino a forma di koala. Per rendere la cosa più credibile alle mucche ha cosparso il manichino di urina e feci di koala. Ha utilizzato una macchina senza manichino come controllo e le ha guidate entrambe all'interno di un gregge di mucche.

Nessuna delle due vetture è stata attaccata in maniera diretta dalle mucche ma, mentre la macchina con il bambolotto a forma koala si muoveva tra gli animali da allevamento, sono stati registrati comportamenti di guardia e attenzione da parte dei grandi quadrupedi come, per esempio, il pestare il terreno con lo zoccolo oppure emettere richiami di avvertimento. Può darsi, spiega lo studioso, che le mucche diventano più aggressive durante la stagione del parto e che altre osservazioni sono necessarie per indagare se anche queste sono da annoverare tra i già numerosi pericoli che corrono i koala visto che, molti allevamenti, confinano con gli habitat di queste simpatiche creature.