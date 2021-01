Un nuovo incredibile pipistrello è stato scoperto nelle montagne dell'Africa

Un team di scienziati della Bat Conservation International, in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista American Museum Novitates, ha presentato al mondo un pipistrello prima d'ora sconosciuto alla scienza.

Nel 2018, un team di scienziati del Bat Conservation International e dell'Università di Maroua, in Camerun, ha iniziato ad esplorare le montagne Nimba in Africa occidentale, alla ricerca di grotte naturali di pipistrelli. Lo studio ha anche esaminato dei tunnel minerari che erano stati costruiti negli anni '70 e '80.

Gli esperti miravano, soprattutto, a scoprire gli habitat di queste creature, poiché molte di esse sono in grave pericolo di estinzione, come ad esempio l'Hipposideros lamottei (trovati solo nelle montagne Nimba). Durante la loro spedizione, il team ha trovato un animale diverso da qualsiasi pipistrello che avessero mai visto.

Dopo aver immaginato che la loro scoperta fosse unica, hanno telefonato a Nancy Simmons, curatrice dell'American Museum of Natural History e membro del Board di Bat Conservation International. Simmons era sicura che la creatura fosse unica e mai stata scoperta prima d'ora... e così è stato. Le analisi delle vocalizzazioni, del materiale genetico e della morfologia del pipistrello hanno restituito il risultato che tutti speravano: si trattava infatti di una specie non ancora registrata dalla scienza.

La creatura è stata chiamata Myotis nimbaensis, in onore alle montagne in cui è stata trovata. "In un'epoca di estinzione, una scoperta come questo offre un barlume di speranza", ha dichiarato Winifred Frick, membro di spicco della Bat Conservation International e professore associato di ricerca presso l'University of California, Santa Cruz. "È un animale spettacolare. Ha questa pelliccia arancione brillante, e poiché era così distinta, ci ha portato a capire che non era stata descritta prima".