Un nuovo indizio dell'esistenza di una quinta forza fondamentale

Osservando il decadimento di un atomo di Elio eccitato, un team Ungherese ha ipotizzato l'esistenza di un quinta interazione fondamentale, che si aggiunge alle quattro già esistenti: gravità, forza forte, forza debole e interazione elettromagnetica. Questa quinta forza sarebbe veicolata da un bosone sconosciuto: X17.

L'esistenza stessa dell'Universo e della realtà che osserviamo quotidianamente poggia sull'interazione delle quattro forza fondamentali. Queste sono veicolate da particelle chiamate "bosoni", che vengono scambiati dalle particelle che risentono dell'effetto di una forza. Il Modello Standard, la più precisa descrizione dei componenti del nostro mondo, è sopravvissuto a molti esperimenti e con la conferma dell'esistenza del Bosone di Higgs è completamente dimostrato. Potete trovare altre informazione su questa teoria leggendo il nostro approfondimento: "alla scoperta del Modello Standard".

L'esistenza di una quinta forza fondamentale, non prevista dal Modello Standard, può mettere in crisi la nostra comprensione del Cosmo ma, allo stesso tempo, potrebbe risolvere alcuni problemi come la materia oscura, che insieme all'energia oscura compongono il 96% dell'Universo. Questa ipotesi non è del tutto nuova, è stata proposta nel 2016 quando il team di Attila Krasznahorkay, dell'Istituto di ricerca Nucleare Ungherese, ha trovato degli strani effetti nel decadimento del berillio-8. Quando questo atomo passa da uno stato eccitato a quello fondamentale emette un elettrone e un positrone, l'angolo tra queste particelle può essere previsto teoricamente e deve ridursi all'aumentare dell'energia.

Questo non è quello che i ricercatori hanno osservato; c'è un significativo aumento di coppie che si allontanano con un angolo di 140°. Lo studio è statisticamente robusto e ha attirato l'attenzione di una parte della comunità scientifica che ha ipotizzato l'esistenza di una nuova particella, per spiegare l'anomalia. Questa nuova particella dovrebbe essere un bosone, messaggero di una quinta forza fondamentale non ancora scoperta.

Il team di Attila Kraszahorkay ha continuato a cercare prove di questo strano fenomeno e le ha trovate; osservando il decadimento di un atomo di Elio eccitato hanno trovato che gli elettroni e i positroni si allontano con un angolo di 115°, ancora una volta un valore non previsto dagli attuali modelli. I fisici hanno ipotizzato che l'effetto potrebbe essere causato da un bosone, con una vita molto breve, con una massa inferiore ai 17 MeV.

Questa ipotesi potrebbe stravolgere la nostra comprensione del funzionamento dell'Universo e i ricercatori sono a caccia del nuovo bosone, provvisoriamente chiamato X17. La notizia è lontana dall'essere confermata e il team di ricerca ha messo a disposizione i dati per la verifica da parte di altri colleghi. Tuttavia la possibilità di una nuova forza è estremamente stimolante e potrebbe aprire una nuova era d'oro per la fisica. Siamo tutti in attesa.