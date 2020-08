Finalmente abbiamo un nuovo indizio sulla morte degli elefanti in Botswana

Negli ultimi mesi, in Botswana, sono morti più di 300 elefanti in circostanze misteriose. Il giallo ha lasciato gli esperti della fauna selvatica senza alcuna risposta apparente, poiché nella lista dei sospettati erano stati cancellati come principali indiziati il bracconaggio e l'avvelenamento volontario.

Secondo quanto dichiarato dal dipartimento della fauna selvatica venerdì scorso, gli elefanti che sono morti misteriosamente nel Delta dell'Okavango, il secondo più grande delta fluviale interno del mondo, sono stati eliminati da delle tossine naturali. I test preliminari condotti in vari paesi non sono stati del tutto conclusivi e altri sono in corso di realizzazione, ha dichiarato il capo del Wildlife and Parks Department Cyril Taolo all'Agence France-Presse.

"Sulla base di alcuni dei risultati preliminari che abbiamo ricevuto, stiamo esaminando le tossine presenti in natura come la potenziale causa del decesso", ha dichiarato l'esperto. "Ad oggi non abbiamo stabilito la conclusione su quale sia la causa della mortalità". Alcuni batteri possono produrre naturalmente veleno, in particolare in acque stagnanti.

Le morti sono state segnalate per la prima volta da un ente benefico per la conservazione della fauna selvatica, Elephants Without Borders (EWB), il cui rapporto confidenziale descrive 356 elefanti deceduti. Diversi elefanti vivi apparivano deboli, letargici e ridotti in pelle e ossa, con alcuni che mostravano segni di disorientamento, difficoltà a camminare o zoppicare. Il mistero, quindi, non è ancora stato svelato, e sono in corso test presso laboratori specializzati in Sudafrica, Canada, Zimbabwe e Stati Uniti.