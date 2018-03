Nuovo iPad da 9,7 pollici: i prezzi italiani del nuovo tablet economico di Apple

Come vi abbiamo ampiamente raccontato nella giornata di ieri, in occasione del keynote dedicato all'istruzione,ha svelato la nuova variante economica del proprio, che arriverà anche in Italia. Vediamo insieme però quali sono i prezzi imposti da Apple nel nostro paese e le varie configurazioni.

L'iPad arriverà, come negli Stati Uniti, in tre colorazioni: argenti, oro e grigio siderale, mentre i tagli di memoria saranno due (32 e 128 gigabyte). Come di consueto, gli utenti avranno la possibilità di scegliere due modelli: WiFi e WiFi + cellular.

La configurazione da 32 gigabyte, WiFi only, sarà disponibile a partire da 359 Euro, un prezzo che aumenta di 130 Euro se si sceglie la variante WiFi + Cellular, che quindi avrà un costo totale di 489 Euro. Ciò ovviamente vale per tutte e tre le colorazioni.

Discorso leggermente diverso per il modello con 128 gigabyte di memoria interna. In questo caso, il modello con la sola connessione wireless ha un prezzo di 449 Euro, che sale a 579 Euro per la variante WiFi + Cellular.

La garanzia AppleCare+, che offre fino a due anni di assistenza tecnica e copertura da danni accidentali, invece, costa 79 Euro.

Le spedizioni, almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo, sono garantite in pochi giorni (tra il 30 marzo ed il 4 Aprile).