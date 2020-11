Il nuovo iPad Air da 10,9 pollici è già scontato su Amazon

Dopo aver segnalato l’offerta sull’iPhone 11 da 64 gigabyte, torniamo nuovamente da Amazon per parlare di un altro sconto molto interessante proposto dal colosso di Seattle sul nuovo iPad Air, che è disponibile nei negozi da pochi giorni.

Il tablet, nella variante WiFi + Cellular con 64 gigabyte di memoria interna, grigio siderale, viene proposto a 768,55 Euro, rispetto agli 809 Euro di listino richiesti dal colosso di Cupertino. Nella scheda, come avviene per l’iPhone 11 linkato poco sopra, è indicato come prezzo 807,92 Euro, ma una volta inserito nel carrello Amazon provvederà a sottrarre i 39,37 Euro restanti.

Il tablet è dotato di display Liquid Retina da 10,9 pollici, con Touch ID integrato nel pulsante d’accensione. E’ inoltre basato sul chip A14 Bionic e compatibile sia con Apple Pencil che Magic Keybord. Entrambi gli accessori possono essere acquistati sempre da Amazon semplicemente spuntando la casella dedicata presente nella parte destra della scheda prodotto.

Amazon garantisce la consegna gratuita e nel giro di pochi giorni, con disponibilità immediata. Nessuna informazione invece sulla data di scadenza, ma effettuando l’ordine in questo momento l’arrivo a casa è previsto per martedì 10 Novembre. La garanzia AppleCare+ per iPad Air per due anni ha invece un costo di 79 Euro.