Il nuovo iPad Air da 10,9 pollici è in sconto su Amazon al minimo storico

Mentre continua l'offerta Amazon sul TV LG CX, su cui viene regalata anche una soundbar e le cuffie, il colosso di Seattle quest'oggi propone un'altra promozione su iPad Air, che raggiunge il suo minimo storico nella variante con schermo da 10,9 pollici.

iPad Air - Sconti Amazon

Apple iPad Air (10,9", Wi-Fi, 64GB) - Grigio siderale: 639,34 Euro (669 Euro).

Nessuna informazione sulla scadenza della promozione. Amazon, però, consente di effettuare il pagamento in cinque rate da 127,87 Euro l'una, a tasso zero. La disponibilità è immediata, con consegna senza costi aggiuntivi garantita entro giovedì 28 Gennaio 2021 per coloro che effettueranno l'ordine nelle prossime 4 ore e 20 minuti.

Attraverso la scheda tecnica, inoltre, è anche possibile aggiungere la protezione AppleCare+ per iPad Air da 10,9 pollici della durata di due anni al prezzo di 79 Euro, come stabilito dalle linee guida Apple.

Ricordiamo che dalla giornata di oggi è anche attiva l'offerta che consente di ottenere un buono Amazon da 10 Euro in regalo semplicemente effettuando il primo ordine dall'applicazione per mobile, che si è rinnovata con una nuova icona.

L'iPad Air in questione rappresenta la new entry della gamma, con display Liquit Retina, chip A14 Bionic, Fotocamera Posteriore da 12 megapixel e Touch ID integrato nel tasto laterale.