Nuovo iPad Air in arrivo a marzo: avrà il chip M2 ed un nuovo taglio da 12,9 pollici

Emergono ulteriori dettagli sulla nuova gamma di iPad Air in arrivo nel 2024. Secondo il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, Apple starebbe lavorando per rinnovare l’intera gamma di iPad, ma ciò che è più interessante è la presunta scheda tecnica del modello Air.

A quanto pare, Apple lancerà due versioni dell’iPad Air: oltre all’aggiornamento del modello attualmente disponibile con schermo da 10,9 pollici, sarà lanciata una variante da 12,9 pollici. I due nuovi iPad Air saranno accomunati dalla presenza dell’M2, ma secondo Gurman la scelta di lanciare un taglio da 12,9 pollici consentirà all’azienda di aumentare le spedizioni e riacquisire slancio sul mercato. Non sono previsti invece cambiamenti a livello di design, tanto meno per quanto riguarda gli accessori: la Magic Keyboard attualmente esistente per l’iPad Pro M2 dovrebbe essere perfettamente compatibile con il nuovo iPad Air M2.

Oltre all’iPad Air, nella seconda metà dell’anno dovrebbero vedere la luce anche i nuovi iPad entry-level e l’iPad Mini 7, ma nel 2024 sono attesi anche i nuovi iPad Pro con schermo OLED, che confermeranno il chip M2, in quanto evidentemente ritenuti abbastanza potenti da Apple per i tablet. Novità in arrivo per la Magic Keyboard per l’iPad Air OLED, che conferirà al tablet un aspetto a tutti gli effetti simile ad un tablet.

Gurman sostiene che iPad Air M2 ed iPad Pro OLED non occuperanno la stessa fascia di mercato e non saranno in competizione. L’iPad Air 6 invece presenterà dei notevoli miglioramenti rispetto all’iPad entry-level.

Il lancio di iPad Pro OLED ed iPad Air 6 sarebbe in programma a Marzo 2024, non si sa se attraverso un keynote o tramite comunicato stampa.