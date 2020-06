Il nuovo iPad Pro da 11' con 256GB di memoria è in offerta su Amazon al minimo storico

Minimo storico per il nuovo iPad Pro da 11 pollici, ovvero il modello comprensivo di sensore LiDAR presentato proprio qualche mese fa. Il tablet della società di Cupertino infatti può essere portato a casa al prezzo più basso di sempre, come suggerito dai dati Keepa.

iPad Pro da 11 pollici, WiFi Only, con 256GB di storage e colorazione grigio siderale è disponibile infatti in sconto a 932,95 Euro, per un risparmio di 76,05 Euro rispetto ai 1.009 Euro consigliati dal produttore. La riduzione è quindi pari all'8%, una percentuale non certo eccelsa ma che comunque è degna di nota se si tiene conto degli standard di Apple.

Il tablet in questione include un display Liquid Retina Edge-To-Edge con tecnologia ProMotion, True Tone ed un'ampia gamma cromatica P3. E' inoltre basato sul processore A12Z Bionic con Neural Engine, ed include una doppia fotocamera posteriore con lente grandangolare da 12 megapixel ed ultra grandangolo da 10 megapixel, a cui si aggiunge appunto lo scanner LiDAR. Sullo schermo invece è presente il sistema FaceID per il riconoscimento facciale ed in grado di garantire anche pagamenti sicuri attraverso il sistema Apple Pay. iPad Pro inoltre include quattro altoparlanti e cinque microfoni per un audio di qualità professionale.