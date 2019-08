Il nuovo iPad potrebbe avere una fotocamera a tripla lente

Secondo il blog giapponese Mac Otakara, già noto per aver fornito notizie che poi si sono concretizzate, la prossima versione di iPad Pro avrà una fotocamera posteriore con tripla lente, mentre il fratello minore sarà equipaggiato con una doppia lente.

Già in precedenza i rumor avevano parlato di una scocca rettangolare molto simile a quella che vedremo sulla nuova linea di iPhone.

La fonte interna alla linea di approvvigionamento che ha fornito i dettagli a Mac Otakara parla di un lancio previsto per ottobre, anche se al momento non ci sono informazioni che possano confermare la data ufficiale.

Un tale aggiornamento al comparto fotografico di iPad è una novità in casa Apple dato che questo dispositivo, per dimensioni e praticità, difficilmente diventerà la prima scelta prima appassionati di fotografia.

In ogni caso, se la notizia venisse confermata, anche per i tablet della mela sarà possibile accedere a quella serie di feature riservata agli iPhone, come la modalità ritratto, la regolazione della profondità di campo e la messa a fuoco. L’obiettivo migliorato porterebbe vantaggi anche nel campo della realtà aumentata.

Oltre a questo aggiornamento non ci si aspettano grandi novità dalla prossima linea di iPad. Il periodo caldo per Apple e per i suoi prodotti si avvicina, non resta che attendere le informazioni ufficiali.