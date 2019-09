Il nuovo iPhone 11 Pro ha 4GB di RAM, lo svela un benchmark

Nonostante l'ampio spazio dedicato ai nuovi iPhone 11 Pro e Pro Max, nel corso del keynote di due giorni fa Apple non ha fornito alcun tipo d'indicazione in merito alla quantità di RAM presente nei due smartphone. Non si tratta di una novità in quanto da sempre la Mela ha glissato su informazioni di questo tipo, ma in soccorso arrivano i benchmark.

A poche ore dalla presentazione ufficiale, infatti, il nuovo iPhone 11 Pro ha fatto capolino sulla piattaforma di benchmarking Geekbench, con tanto di scheda tecnica completa.

Come vi mostriamo nello screenshot in calce, l'iPhone 12,3 registra un punteggio di 5472 in single-core e 13769 in multi-core, i più alti fino ad oggi. I dati del fratello maggiore iPhone 11 Pro Max probabilmente saranno simili in quanto condividono specifiche tecniche simili, ad eccezione della batteria e le dimensioni dello schermo.

La parte più interessante della scheda tecnica è quella che riguarda la quantità di RAM presente. Nelle informazioni di sistema di Geekbench si fa riferimento a 3759MB, circa 4GB di RAM.

Come sottolineato dallo sviluppatore John Poole, i modelli top di gamma della nuova lineup di iPhone con ogni probabilità non includono alcun tipo di limitazione termica, a differenza di iPhone 11 che aveva segnato punteggi più bassi.