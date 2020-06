Il nuovo iPhone SE 2 da 64GB è disponibile a prezzo scontato su eBay

A qualche settimana dall'ultima promozione, torna nuovamente in offerta il nuovo iPhone SE di Apple, lo smartphone di fascia media della società americana che è stato lanciato qualche mese fa, ed è disponibile a prezzo ridotto su eBay da un rivenditore che ha il 100% di feedback positivi.

La versione di iPhone SE 2 con 64 gigabyte di memoria interna e scocca bianca può essere acquistata a 469,99 Euro, per un risparmio di 30 Euro rispetto al prezzo di listino. Il rivenditore è PcDistributionSpa, che come dicevamo poco sopra è un rivenditore premium con il 100% di feedback positivi ed oltre 115mila recensioni.

Come avvenuto anche in altre circostanze, anche qui è disponibile la promozione che permette di risparmiare maggiormente acquistando più unità: ordinando un iPhone SE 2 si arriva a pagarlo 469,99 Euro, se se ne comprano 2 465,29 Euro e per 3 si arriva a 460,59 Euro. Se si scelgono più di quattro unità invece il prezzo cala a 455,89 Euro.

Il rivenditore propone la consegna gratuita stimata tra il 30 Giugno ed il 3 Luglio 2020, ed accetta il pagamento con PayPal e carte Maestro, Visa, Mastercard e PostePay. Accettato anche il rimborso per 30 giorni, con spese di restituzione a carico del venditore.