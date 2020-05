Il nuovo iPhone SE 2 di Apple da 256GB è già in offerta su Amazon

A poche settimane dal lancio del nuovo iPhone SE 2 di Apple, Amazon propone già un'interessante promozione sullo smartphone della società di Cupertino. L'offerta non è esorbitante, ma comunque interessante da segnalare.

Il colosso di Jeff Bezos infatti propone iPhone SE 2 da 256GB, nella colorazione (PRODUCT)RED al prezzo di 647,78 Euro, 21,22 Euro in meno rispetto ai 669 Euro di listino, per un risparmio pari al 3%. Come dicevamo, non è la classica promozione che fa gridare al miracolo, ma trattandosi di uno smartphone nuovo, che è disponibile sul mercato da poche settimane, merita comunque una menzione particolare.

Amazon come sempre non ha fornito alcuna indicazione in merito alla scadenza dell'offerta, ma nella scheda tecnica leggiamo che sono disponibili, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, solo nove unità e ne sono in arrivo ulteriori.

iPhone SE 2 è dotato di un Display Retina HD da 4,7 pollici, ed è resistente alla polvere ed all'acqua fino ad 1 metro per massimo 30 minuti, grazie alla certificazione IP67. Sotto la scocca troviamo il chip A13 Bionic con il Neural Engine di terza generazione. Il comparto fotografico è composto da una lente da 12 megapixel grandangolare con modalità ritratto, Smart HDR, controllo della profondità e supporto al 4K, mentre la lente per il FaceTime anteriore è da 7 megapixel.