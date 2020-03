Il nuovo iPhone SE2 potrebbe arrivare sul mercato la prossima settimana

Un nuovo rapporto conferma alcune indiscrezioni trapelate nelle passate settimane: l'iPhone SE2, noto anche come iPhone 9, sarebbe ormai prossimo al debutto e potrebbe arrivare nei negozi già la prossima settimana. Ad alimentare le indiscrezioni alcuni rivenditori come BestBuy, che avrebbero ricevuto indicazioni dai produttori di case.

Un rapporto pubblicato da 9to5Mac nella serata di ieri dà ulteriore adito a tale indiscrezioni, in quanto include un'immagine di una cover Urban Armor Gear per il "nuovo iPhone da 4,7 pollici del 2020", ed il fatto che provenga da un grosso rivenditore come Best Buy non fa altro che suggerire un lancio quanto mai imminente.

La presentazione dovrebbe quindi avvenire, come già fatto per i nuovi iPad Pro, tramite un comunicato stampa, in quanto al momento Apple non ha programmato alcun keynote ed appare improbabile ipotizzarne uno anche a causa della pandemia da Coronavirus.

Non trovano quindi conferma i rumor che parlavano di un lancio di iPhone SE2 cancellato e rinviato a Giugno. Lo smartphone avrà uno schermo da 4,7 pollici e secondo quanto riferito costerà 399 Dollari. A livello di design sfoggerà le stesse linee di iPhone 8, mentre sotto la scocca sarà presente il processore A13 Bionic e più RAM rispetto al primo modello.

Come sempre vi aggiorneremo non appena arriveranno indicazioni.