Il nuovo iPhone Xr in arrivo con la miglior batteria di sempre per un iPhone?

Negli ultimi tempo abbiamo a più riprese parlato del nuovo iPhone Xl, che dovrebbe essere il successore diretto di iPhone Xs. Tuttavia, Apple starebbe anche lavorando su una nuova versione di iPhone Xr, che andrà a collocarsi nella fascia media del mercato.

Quest'oggi sul web sono emerse una nuova serie di informazioni che si soffermano direttamente sulla batteria del dispositivo.

Secondo quanto riportato da The Elec, l'iPhone 11R (che ovviamente è un nome provvisorio) dovrebbe includere una batteria da 3.110 mAh, il 5,7% più grande rispetto alla batteria da 2.942 mAh dell'iPhone Xr.

Non si tratta di un aggiornamento sostanziale, soprattutto a livello di specifiche tecniche, ma come osservato dagli stessi redattori, la prima generazione di iPhone Xr offre una durata della batteria superiore rispetto a qualsiasi altro iPhone. Alla luce di tale incremento quindi, è lecito sospettare che il nuovo iPhone Xr potrebbe offrire l'autonomia più elevata di sempre per un Melafonino.

Il rumor pubblicato da The Elec si allinea con quanto sostenuto in passato dal popolare analista Ming-Chi Kuo, uno dei più affidabili dal fronte Apple che in un rapporto pubblicato qualche mese fa affermava che la batteria del nuovo iPhone Xr sarebbe stata più grande del 5% rispetto al predecessore.

Per quanto riguarda iPhone 11 ed iPhone 11 Max, l'aumento dovrebbe essere rispettivamente del 20-25 e 10-15 percento.