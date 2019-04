Il nuovo iPhone Xr potrebbe includere una doppia fotocamera posteriore

Emergono nuove indiscrezioni sulla prossima generazione di iPhone Xr, la seconda, che Apple dovrebbe lanciare a fianco di iPhone 11. Secondo quanto riferito da alcuni siti, la Mela potrebbe passare ad un sistema fotografico a doppia lente posteriore, segnando una novità assoluta per il proprio listino di fascia bassa.

Il tutto è ovviamente da collegare ad iPhone 11, che ieri si è mostrato in un video render a 360°, che per il modello ultratop potrebbe includere un modulo a tre lenti. Attualmente iPhone Xr include un unico obiettivo grandangolare, identico agli altri iPhone di fascia bassa.

Apple solitamente ha utilizzato i teleobiettivi per due scopi: lo zoom ottico 2x al posto di quello digitale, e la modalità Ritratto che è presente nell'applicazione Fotocamera di iOS. In quest'ultimo caso il teleobiettivo diventa quello principale, mentre il grandangolare acquisisce i dati di profondità per isolare l'oggetto e simulare l'effetto bokeh.

Su iPhone Xr sono presenti degli algoritmi ad hoc per creare l'effetto Ritratto, ma chiaramente la resa finale è ben diversa rispetto alla controparte Xs.

Ovviamente allo stato attuale si tratta di semplici rumor, di cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità, e per le conferme di rito ufficiali bisognerà aspettare ancora qualche mese, in quanto con ogni probabilità la nuova generazione di iPhone non vedrà la luce prima di Settembre.