Il nuovo iPhone Xr trapela nuovamente in rete con processore 6-core e 4GB di RAM

A poche ore dalla pubblicazione della scheda tecnica dei nuovi iPhone, trapelata nella giornata di ieri, è stato pubblicato in rete un presunto benchmark del successore di iPhone Xr che ha svelato parte delle specifiche tecniche.

Come vi mostriamo nello screenshot in calce, i punteggi di tale "iPhone 12,1" sono di 5.415 in single-core e 11.294 in multi-core. La pubblicazione del benchmark è avvenuta sulla popolare piattaforma Geekbench, che fa riferimento a 4 gigabyte di RAM ed una scheda madre con nome in codice "N104AP".

Nei risultati però si parla anche di un generico SoC hexa-core ARM da 2,66 GHz, con appunto 4 gigabyte di memoria. Per il resto, le specifiche sembrano essere quasi identiche all'A12 Bionic che abbiamo avuto modo di vedere all'opera su iPhone Xr, Xs ed Xs Max, ma con una quantità di RAM superiore ed una velocità di clock di base più elevata. Per fare un confronto, l'iPhone Xr dello scorso anno ha sfoggiato un processore A12 Bionic da 2,49 Ghz con 3GB di RAM, con l'Xs ed Xs Max che hanno 1GB in più di RAM.

E' indubbio che la scheda tecnica coincida in parte con i rumor emersi in precedenza, ed indicano anche la presenza di un secondo coprocessore che Apple intenderebbe implementare per gestire le operazioni di realtà aumentata o di computer vision.

La presentazione è in programma il 10 Settembre.