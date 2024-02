Nuovo jet della Cina ha una tecnologia che promette di essere rivoluzionaria

Nell'ingegneria aeronautica, l'obiettivo primario è sempre stato garantire che i veicoli volanti fossero dotati di una visibilità eccezionale, requisito fondamentale per segnalare la propria presenza ad altri apparecchi attraverso i radar. Tuttavia, nel settore militare, la necessità si inverte. L'obiettivo? Diventare invisibili.

Tale missione ha portato all'impiego di avanzate tecnologie volte a minimizzare riflessioni e emissioni, sia luminose che sonore, attraverso l'uso di materiali e design innovativi. In questo contesto, un gruppo di scienziati cinesi ha introdotto un approccio pionieristico che si avvale del plasma, noto come il quarto stato della materia.

Il plasma si forma attraverso l'ionizzazione, un processo in cui gli elettroni vengono strappati dagli atomi, generando un flusso di particelle cariche positivamente e negativamente. Questa caratteristica si rivela cruciale nella tecnologia stealth, poiché le onde elettromagnetiche, quali le onde radio utilizzate dai radar, interagendo con il plasma, trasferiscono energia alle particelle cariche, impedendo così la riflessione delle onde stesse.

La distanza tra la teoria di questa tecnologia stealth e la sua applicazione pratica sembra ora ridursi grazie agli sforzi di ricercatori cinesi guidati da Tan Chang. Come riportato dal South China Morning Post, Chang ha annunciato il successo dei test di due metodologie. La prima prevede l'uso di materiali radioattivi che, decadendo, ionizzano l'aria circostante, creando un involucro di plasma; la seconda utilizza l'elettricità per ionizzare direttamente l'aria intorno al veicolo, mirando non a un plasma che avvolge interamente l'aereo, ma solo specifiche sezioni potenzialmente rivelatrici.

Questi approcci, adattabili a svariati design aeronautici, promettono di superare i limiti aerodinamici imposti dalle forme particolari richieste dalla tecnologia stealth tradizionale, come dimostrato da aerei quali l'F-22 Raptor o il B-2 Spirit, e potrebbero segnare una svolta, considerando che tecnologie simili sono state impiegate anche in missili russi.

Nel frattempo che si fanno questi incredibili progressi, l'IA guida da sola i jet tattici, mentre gli scienziati inventano il mantello dell'invisibilità come in Harry Potter.