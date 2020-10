Un nuovo libro riaccende il dibattito sulla decrittazione del famoso codice Enigma

Bletchley Park è una tenuta che si trova poco distante da Londra. Questo edificio è passato alla storia come l'unità principale di crittoanalisi che riuscì a decifrare gran parte dei codici dell'Asse e a risolvere il codice della macchina nazista "Enigma". Tuttavia, recentemente il suo ruolo decisivo nella guerra è stato messo in discussione.

L'autore John Ferris, nel suo ultimo libro "Behind the Enigma" ("Dietro l'Enigma"), sostiene che l'opinione pubblica e la politica della prima metà del Novecento abbiano creato un vero e proprio mito sulla tenuta e il lavoro che veniva svolto al suo interno.

"Non sono nessuno per negare il grandissimo lavoro compiuto a Bletchley Park, ma l'intelligence segreta non è mai l'unica chiave per vincere una guerra. E' necessario che collaborino più forze" ha sostenuto Ferris in un'intervista.

Il mito citato dall'autore si è ampliato nel corso degli anni, soprattutto in quelli successivi al rilascio dei documenti che provavano il lavoro compiuto all'interno dell'edificio, e ha portato molte persone a credere che se non fosse stato risolto il codice Enigma gli inglesi non avrebbero potuto vincere la Seconda Guerra Mondiale (il riconoscimento è tale che sembra abbiano creato una banconota in onore di Turing).

Ferris ha messo in discussione questa visione, affermando che il lavoro svolto a Bletchley ha semplicemente reso le cose più facili agli Alleati, portando a vincere la guerra qualche mese prima. La storia non si fa con i "se" o con i "ma", però lo studioso ritiene che lo scontro epocale contro i nazisti si sarebbe risolto lo stesso grazie all'agire di altre forze. Un "what if" sicuramente ottimista.

E' innegabile che il codice di Turing e di tutti coloro che lavorarono al progetto di decifrazione di Enigma fu fondamentale da un punto di vista di sviluppo informatico e tecnologico - visibile persino oggi.

"Behind the Enigma", tuttavia, non tratta solo del mito dietro la famosa tenuta inglese, ma anche del ruolo che l'intelligence segreta ebbe durante le due Grandi Guerre.

Studiando i documenti conservati negli archivi di Bletchley Park, l'autore ha scoperto che prima della Prima Guerra Mondiale il Regno Unito non aveva alcun tipo di unità di crittoanalisi. Non vi era, quindi, la possibilità di avere accesso all'informazioni segrete cifrate comunicate tra uno stato nemico e l'altro. Fu solo con la Prima Grande Guerra che l'intelligence segreta inglese si munì di personale capace di sorvegliare le manovre militari segrete ed occuparsi della decifrazione dei codici.

Oggi la tenuta è divenuta un'attrazione turistica, ma l'agenzia governativa che vi aveva lavorato all'interno, il Quartier generale del governo per le comunicazioni (o GCHQ), oggi continua ad esistere. Il compito delle quasi 16 mila persone che vi lavorano dentro (una cifra approssimativa) è monitorare le minacce informatiche provenienti dagli stati esteri. Per la sua grandezza e la sua importanza storica, il GCHQ è nella top 5 delle agenzie segrete mondiali.