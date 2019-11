Il nuovo Mac Pro è già disponibile..per Calvin Harris

Il Mac Propresentato da Apple lo scorso Giugno ed ancora non disponibile per l'acquisto, a quanto pare è davvero in arrivo sul mercato. Il supercomputer, che arriva a costare 50.000 Dollari per la versione ultrapotente, è stato scovato nello studio di registrazione di Calvin Harris, come si può vedere dalle Storie presenti in calce.

Apple non è nuova a cose di questo tipo. Il colosso di Cupertino è solita dare alle celebrità accesso esclusivo ai propri prodotti prima che siano disponibili al pubblico, anche per questioni puramente pubblicitarie.

Apple Watch è stato notato sul braccio di VIP come Beyoncè e Katy Perry prima che venisse presentato, e la possibile collaborazione con Calvin Harris potrebbe inserirsi proprio in questo contesto. Il DJ è infatti uno dei produttori musicali più famosi al mondo e spesso collabora con altri cantanti famosi, ed è probabile stia usando proprio il Mac Pro per effettuare il mix di qualche traccia.

Secondo i più maliziosi, Calvin Harris avrebbe mostrato il Mac Pro in maniera non casuale, alla luce dei 10,2 milioni di followers su cui può vantare. La pubblicazione dei video inoltre sarebbe un chiaro segnale dell'ormai imminente arrivo sul mercato del computer. Alcuni rumor emersi in precedenza parlavano di un debutto in programma entro fine anno.