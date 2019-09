Il nuovo MacBook Air da 13 pollici in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

E' estremamente interessante l'offerta lanciata quest'oggi da Amazon sul nuovo MacBook Air di Apple da 13 pollici. Il laptop infatti raggiunge il prezzo più basso di sempre nella configurazione con 128GB di memoria interna, e che rappresenta un'opportunità unica per coloro che attendevano uno sconto sul prodotto.

Da qualche ora infatti la società di Jeff Bezos lo sta proponendo in offerta a 1.099 Euro, rispetto ai precedenti 1.194 Euro ed i 1.279 Euro di Apple.

A livello troviamo il display Retina con tecnologia True Tone e diagonale di 13,3 pollici, ma la versione in questione è caratterizzata dalla presenza della Touch Bar con Touch ID che consente di effettuare acquisti ed il login nel PC in totale sicurezza grazie al riconoscimento delle impronte digitali.

Sotto la scocca è presente il processore Intel Core i5 dual-core di ottava generazione a 1,6 GHz, accompagnato dalla scheda grafica Intel UHD Graphics 617 ed 8GB di memoria RAM. L'SSD interno invece è da 128GB, che rappresenta l'opzione "base".

L'offerta è disponibile sulle versioni con scocca argento, grigio siderale ed oro. La vendita è effettuata direttamente da Amazon, che garantisce tutti i benefici previsti dal Prime agli utenti abbonati, inclusa la spedizione ultraveloce.

Al momento non sono disponibili informazioni in merito alla durata dell'offerta, ed in caso d'interesse consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.