Il nuovo MacBook Pro da 16 pollici sarà il più costoso della storia di Apple?

Un nuovo rapporto del quotidiano cinese Economic Daily News si sofferma sulla prossima generazione di MacBook Pro, che Apple dovrebbe presentare in autunno. Nello specifico, parla del prezzo della variante da 16 pollici, che potrebbe far diventare il laptop il più costoso della storia della casa della Mela.

Secondo quanto riferito infatti, il MacBook Pro da 16 pollici potrebbe arrivare a costare oltre i 3.000 Dollari. Per la versione base si parla di 2.975 Dollari, con un prezzo massimo che potrebbe arrivare a 3.300 Dollari nella configurazione ultratop.

Che i MacBook non siano dispositivi alla portata di tutti è cosa nota, ma evidentemente Apple intende aumentare ulteriormente l'asticella. Per fare un confronto, la configurazione più economica del MacBook Pro da 15 pollici ha un costo di 2.399 Dollari, e secondo le previsioni degli analisti il produttore americano potrebbe chiedere il 22% in più per uno schermo ancora più grande. Considerando che la differenza di prezzo tra il MacBook Pro da 13 pollici modello base e quello da 15 pollici è dell'85%, non è irragionevole il rumor pubblicato.

Il rapporto di EDN prosegue affermando che il laptop da 16 pollici avrà uno schermo LCD con risoluzione di 3072x1920 pixel e sarà accompagnato sul mercato dalle versioni da 13,3 pollici di MacBook Pro e MacBook Air.

Tra le novità hardware dovrebbe figurare l'abbandono alla tastiera a farfalla.