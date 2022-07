Nuovo malware Android scaricato da 3 milioni di utenti: cancellate subito queste app

Solo pochi giorni fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa a quattro app Android che contengono un virus, ma i grattacapi per l’ecosistema mobile di Google non sembrano finire qui, perchè alcuni ricercatori hanno scoperto che dal Play Store è stato installato 3 milioni di volte un malware.

Il virus è denominato “Autolycos” ed è stato scoperto dal ricercatore di sicurezza Evina Maxime Ingrao, e sarebbe presente in almeno otto app Android, due delle quali ancora disponibili su Play Store: Funny Camera e Razer Keyboard & Theme, la prima con 500mila installazioni e la seconda con 50mila.

Di seguito, complessivamente, la lista completa delle app che sarebbero interessate e che se avete sui vostri dispositivi dovreste cancellare immediatamente:

Vlog Star Video Editor (com.vlog.star.video.editor) – 1 milione di download

Creative 3D Launcher (app.launcher.creative3d) – 1 milione di download

Wow Beauty Camera (com.wowbeauty.camera) – 100.000 download

Gif Emoji Keyboard (com.gif.emoji.keyboard) – 100.000 download

Freeglow Camera 1.0.0 (com.glow.camera.open) – 5.000 download

Coco Camera v1.1 (com.toomore.cool.camera) –1.000 download

Il malware Autolycos sarebbe in grado di effettuare azioni dannose come l’esecuzione di URL da remoto senza utilizzare WebView: di conseguenza diventa meno evidente e non può essere rilevato attivamente dagli utenti. In alcuni casi le app dannose avrebbero anche chiesto l’autorizzazione a leggere il contenuti degli SMS.