Nuovo malware sul Play Store: coinvolte 2 app Android da 1,5 milioni di download

Google ha annunciato la rimozione di due applicazioni dal Play Store di Android, che avevano totalizzato 1,5 milioni di download, in quanto facevano da vettori per installare adware negli smartphone degli utenti. Le app in questione erano Sun Pro Beauty Camera e Funny Sweet Beauty Selfie Camera, che includevano un adware di tipo avanzato.

Secondo i ricercatori di Wandera, infatti, il funzionamento "più sofisticato rispetto agli adware medi" ed includevano più richieste di autorizzazione del solito, il che ha consentito agli sviluppatori di registrare l'audio senza il consenso e pubblicare anche annunci a schermo intero senza aprirle.

Gli esperti di sicurezza nel rapporto sostengono che il modus operandi sarebbe simile alle applicazioni fotografiche ed i giochi infetti scoperti da Trend Micro ad agosto, che aveva posto l'accento su pubblicità difficili da chiudere che utilizzavano "tecniche uniche per eludere il rilevamento attraverso il comportamento delle persone".

Ancora un problema quindi per Android, nonostante i numerosi sforzi messi in campo negli ultimi periodi per ripulire il Play Store da applicazioni malevole. Ad inizio Settembre avevamo parlato di un malware chiamato Joker che ha infettato circa mezzo milione di smartphone, mentre a Luglio è stata la volta di Agent Smith, che ha sostituito le app con delle copie infette all'insaputa dei malcapitati utenti.