Nuovo malware sul Play Store: infettate 42 app Android da 8 milioni di download

La popolare società di sicurezza informatica ESET ha annunciato di aver trovato sul Google Play Store 42 applicazioni infettate da un adware che al momento dell'installazione iniziano a mostrare pubblicità. Complessivamente, le app avevano totalizzato 8 milioni di download.

Nel caso in questione, è stata rilevata la presenza di annunci a schermo intero ad intervalli completamente casuali, il che ha reso difficile per gli utenti capire quale fosse l'app responsabile.

L'adware avrebbe anche raccolto i dati degli smartphone e tablet, tra cui la tipologia di dispositivo, la versione del sistema operativo, la lingua, il numero di app installate, lo spazio di archiviazione disponibile, lo stato della batteria, l'eventuale attivazione del giroscopio per la rotazione e l'installazione di Facebook e Facebook Messenger.

Le applicazioni, prima della rimozione da parte di Google, sono rimaste sul Play Store per molti mesi in quanto l'adware era stato progettato per eludere il sistema di sicurezza del negozio.

La più popolare era Video Download Master, che aveva ottenuto circa cinque milioni di download prima della rimozione. Tra le altre figurava anche Smart Gallery, SaveInsta, Free Social Video Download e Free Video Download.

La diffusione è più grave rispetto alle due applicazioni rivelate lo scorso Settembre, che si erano fermate ad 1,5 milioni di download. Lo scorso Luglio avevamo anche parlato del malware Agent Smith che sostituiva le app con copie infette.