Un nuovo stato della materia, il turbinio, sorprende i fisici

Negli ultimi decenni, lo studio di particelle attive, auto-movimentate, ha destato l'interesse di numerosi gruppi di ricerca nella comunità scientifica.

Queste super-particelle, o quasi-particelle, sono un modello per rappresentare sistemi numerosi complessi, in cui il movimento di gruppo e' causato da una somma complicata di forze interne, e non da una spinta esterna. Le particelle attive sono usate per modellare, ad esempio, patine di batteri, stormi di uccelli o folle di persone.

I fisici dell'Università di Leicester, studiando questo tipo di fenomeni per migliorare le strategie di evacuazione da centri affollati come supermercati o centri commerciali, si sono imbattuti in super-particelle che sorprendentemente si muovono in moto circolare, in una sorta di turbinio (swirlonic motion).

Il turbinio è ora un nuovo stato della materia attiva, in cui le quasi-particelle si muovono senza accelerazione, ad una velocità costante e proporzionale alla forza applicata. Sembrano dunque violare, almeno apparentemente, il Secondo Principio della Dinaminca di Newton, che stabilisce una proporzionalità tra forze applicate e accelerazione. La costante di proporzionalità è la massa inerziale. A proposito, sapete in cosa differisce dalla massa gravitazionale? Scrivetelo nei commenti!

Il Professor Nikolai Brillantov, alla guida della ricerca, si è dichiarato sorpreso dell'apparizione di moti collettivi complessi in cui forza e accelerazione non sono proporzionali. Questo ci insegna che anche la meccanica classica, una delle più antiche teorie della fisica moderna, ha dei limiti che non conosciamo e che bisogna esplorare.

Le applicazioni dei moti di turbinio sono moltissime, e tra queste la possibilità di costruire intelligenze artificiali complesse e sviluppi nella robotica e nello studio della dinamica stellare.