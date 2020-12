Questo nuovo materiale può immagazzinare l'energia del Sole per mesi o anni

Stiamo facendo incredibili passi avanti nella ricerca e sviluppo di tecnologie rinnovabili e "green" per l'ambiente. Un nuovo materiale, noto come Metal-Organic Framework (MOF), potrebbe essere molto utile per immagazzinare l'energia in modo ancora più efficiente.

Il materiale è stato in grado di immagazzinare energia dalla luce ultravioletta per almeno quattro mesi a temperatura ambiente prima di rilasciarlo di nuovo. "Il materiale funziona un po' come i materiali a cambiamento di fase, che vengono utilizzati per fornire calore negli scaldamani", afferma il chimico dei materiali John Griffin della Lancaster University nel Regno Unito.

"Tuttavia, mentre gli scaldamani devono essere riscaldati per ricaricarli, la cosa bella di questo materiale è che cattura l'energia gratuita direttamente dal Sole", continua l'esperto. Sotto la luce ultravioletta, le molecole a base di carbonio cambiano forma rimanendo nella struttura dei pori MOF, immagazzinando efficacemente l'energia.

Questo materiale potrebbe essere utilizzato in molti luoghi: per sbrinare i parabrezza delle auto, fornire riscaldamento aggiuntivo per case e uffici, o come fonte di riscaldamento per altri luoghi. Devono ancora essere condotti molti test, ma gli esperti sono fiduciosi sulle incredibili capacità del materiale per essere utilizzato in molte alte applicazioni.

Una nuova scoperta che potrebbe essere compatibile anche con l'energia solare, che sarà bene presto utilizzato anche nelle finestre.