Questo nuovo materiale riesce a rendere potabile l'acqua salata in meno di 30 minuti

In una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature Sustainability un team di ricercatori in Australia, utilizzando reticoli metallorganici (MOF) e la luce solare, è riuscito a purificare dell'acqua salata in appena mezz'ora utilizzando un processo più efficiente di quello attualmente esistente.

Si tratta di un materiale economico, stabile, riutilizzabile e capace di produrre acqua che soddisfa gli standard per la desalinizzazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Circa 139,5 litri di acqua pulita possono essere prodotti al giorno da un chilogrammo di materiale MOF, sulla base di quanto riportano i test iniziali.

Dopo soli quattro minuti di esposizione alla luce solare, il materiale rilascia tutti gli ioni salini che vengono assorbiti dall'acqua ed è pronto per essere riutilizzato. "I processi di desalinizzazione termica per evaporazione sono ad alta intensità energetica e altre tecnologie, come l'osmosi inversa, presentano una serie di inconvenienti, tra cui l'elevato consumo di energia e l'uso di sostanze chimiche nella pulizia delle membrane e nella declorazione", afferma l'ingegnere chimico Huanting Wang della Monash University.

I reticoli metallorganici sono materiali molto porosi e questo nuovo sistema potrebbe potenzialmente essere montato su tubi e altri sistemi idrici per produrre acqua potabile pulita e distribuirla a milioni di persone in tutto il mondo. L'acqua salata, come ben sappiamo, costituisce circa il 97% dell'acqua del pianeta. Grazie a questo nuovo materiale, chiamato PSP-MIL-53, potremmo riuscire a sfruttare parte di questo prezioso liquido.

"Il nostro lavoro fornisce un nuovo percorso entusiasmante per la progettazione di materiali funzionali per l'utilizzo dell'energia solare, così da ridurre la domanda di energia e migliorare la sostenibilità della desalinizzazione dell'acqua", afferma infine Wang. Insomma, una tecnologia che potrebbe migliorare la vita di milioni di persone in tutto il mondo.