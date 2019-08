Il nuovo menu Start di Windows 10 non piace: gli utenti lo ridisegnano

Vi abbiamo già parlato su queste pagine del fatto che Microsoft sta ridisegnando il menu Start di Windows 10. Ebbene, i primi leak del nuovo design sembrano non essere proprio andati giù agli utenti, tanto che il pubblico ha deciso di rivederne il look, nella speranza che Microsoft possa ascoltare il feedback.

Infatti, come riportato anche da MsPowerUser, l'utente Twitter scoots37 ha pensato di provare a capire le intenzioni di Microsoft e a realizzare un possibile design finale del menu Start. Nell'immagine di copertina potete vedere la variante scura realizzata dall'utente, mentre qui sotto potete trovare quella chiara messa a confronto con quella originale.

Insomma, sembra proprio che il pubblico non ne voglia sapere del design trapelato con la build preliminare. Va detto, però, che trattandosi di un leak è probabile che Microsoft non volesse far uscire quel design, visto che la società di Redmond potrebbe essere ancora indietro con i lavori. È comunque interessante notare quanto la community sia interessata ad aiutare Microsoft a ridisegnare una delle funzionalità più iconiche di Windows.

L'azienda di Satya Nadella ascolterà il feedback degli utenti e "prenderà spunto" da quanto proposto? Staremo a vedere, sicuramente il pubblico ha già detto la sua e non ci sono molti motivi per non ascoltarlo.