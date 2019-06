Un nuovo metodo di editing genetico potrebbe creare dei 'Super Bambini'

Un team di ricercatori cinesi sembra aver trovato il modo per triplicare l'efficienza di uno strumento progettato per modificare i geni negli embrioni umani. Nonostante questa nuova tecnologia potrebbe essere usata a scopo benefico, si potrebbe trovare il modo per usarla per scopi poco etici.

Questo metodo potrebbe essere pronto per l'uso clinico molto presto, e sarà possibile attuare delle modifiche genetiche negli embrioni dei futuri nascituri tra un anno o due, ha affermato Yang Hui al South China Morning Post (SCMP).

La ricercatrice afferma di essere preoccupata che questa innovazione tecnologica possa avere conseguenze disastrose. "La tecnologia è simile alle armi e alle droghe", ha detto Yang a SCMP. "L'uso immorale, come la creazione di un super-bambino, dovrebbe essere vietato per sempre."

La tecnica usata si chiama editing di base, e grazie a questo metodo è possibile cambiare i nucleotidi, le unità che compongono una molecola di DNA. Questo metodo è una variante di CRISPR, ma poiché con l'editing di base non si "taglia" alcun filamento del codice genetico è considerato più sicuro.

Per lo studio, pubblicato sulla rivista Genome Biology, il team ha iniettato l'editing di base per correggere una mutazione in alcuni embrioni umani durante la prima divisione della cellula (in sostanza quando la cellula si divide per la prima volta in due cellule più piccole).

Grazie all'editing di base la mutazione è stata corretta dell'80% rispetto a quando è stato iniettato nello stadio a cella singola, che ha ottenuto una correzione del 30%.

Yang ha poi affermato al South China Morning Post che il team sta cercando di raggiungere un'efficienza del 100%, e la Cina dovrà agire di conseguenza per regolamentare la tecnologia, o si corre il rischio di vederla utilizzata per la creazione di esseri umani potenziati.

Uno scienziato cinese era già stato aspramente criticato in passato per aver dato alla luce due bambine geneticamente modificate. Progetto poi bloccato dallo stesso scienziato al capo del progetto.