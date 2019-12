Un nuovo metodo per misurare l'età della Via Lattea è arrivato in città

Descrivere una galassia a spirale, come la Via Lattea, è relativamente facile. Ci sono "solo" due strutture a forma di disco, una sottile e una più spessa. Nella Via Lattea, il disco più grande contiene circa il 20% delle stelle della galassia e si pensa che sia il più vecchio.

Tuttavia, in un recente studio, un team di 38 scienziati guidati dai ricercatori dell'Australia’s ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in Three Dimensions (ASTRO-3D), grazie ai dati della missione Kepler ha rivisto le stime ufficiali sull'età del disco più grande della Via Lattea che, secondo loro, ha circa 10 miliardi di anni.

Per determinare l'età del disco è stato utilizzato un metodo noto come astrosismologia, una scienza che studia la struttura interna delle stelle pulsanti attraverso l'interpretazione delle loro pulsazioni e del loro spettro. Questo processo consente ai ricercatori di condurre "archeologia galattica".

"Le pulsazioni generano onde sonore all'interno delle stelle che le fanno suonare o vibrare. Le frequenze prodotte ci dicono diverse informazioni sulle proprietà interne delle stelle, inclusa la loro età. È un po' come identificare un violino ascoltando il suono che produce", afferma Dennis Stello, professore associato presso l'University of New South Wales e coautore dello studio.

"Questa scoperta chiarisce un mistero. I dati precedenti sulla distribuzione dell'età delle stelle nel disco non erano d'accordo con i modelli costruiti per descriverlo, ma nessuno sapeva dove si trovasse l'errore, se nei dati o nei modelli. Ora siamo abbastanza sicuri di averlo trovato", afferma il professor Sharma, autore dello studio.

I dati raccolti nella missione Kepler, infatti, suggerivano che c'erano molte più stelle giovani nel disco spesso. L'analisi di questi dati sarà combinata con le nuove informazioni raccolte dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA (il successore spirituale di Kepler) che ci fornirà nuove e importanti informazioni per conoscere meglio la formazione e l'evoluzione della Via Lattea.