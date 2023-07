Nuovo metodo per la ricerca di materia oscura: Sarà la svolta?

Da anni i fisici di tutto il mondo stanno cercando di rilevare le particelle di materia oscura (DM) e le loro interazioni con la materia visibile, ma finora si sono rivelate molto difficili da osservare, in particolare utilizzando metodi sperimentali comuni. Ora, un team di ricerca internazionale potrebbe aver finalmente trovato la soluzione.

I ricercatori del TRIUMF, dell'Università del Minnesota, dell'Università della California e della famosa Stanford University hanno recentemente proposto un nuovo approccio che potrebbe aiutare a rilevare queste sfuggenti e misteriose particelle.

Questo innovativo metodo, che potete trovare in un articolo pubblicato recentemente su Physical Review Letters, punta a rilevare segnali che suggeriscono l'annichilazione della materia oscura in materia visibile all'interno di grandi rivelatori di neutrini.

Come affermato dal Dott. Anupam Ray, uno dei ricercatori che hanno condotto lo studio: "Come possiamo rilevare delle particelle così enigmatiche come le DM? Poiché la loro energia cinetica è minuscola (~ 0,03 eV), la loro rilevazione nei tradizionali esperimenti è quasi impossibile in quanto non abbastanza sensibili ad una deposizione di energia così bassa. Quindi, come fare?".

Invece di cercare segnali che suggeriscano la dispersione di particelle di materia oscura (DM), come hanno tentato di fare finora con la maggior parte degli sforzi di rilevamento diretto, il Dott. Ray e colleghi hanno suggerito di guardare i loro segnali di annichilazione, che si verificano quando i DM entrano in collisione con altre particelle e vengono cancellati (annichilati), rilasciando energia nel processo.

Per cercare tali segnali i ricercatori hanno utilizzato il Super-Kamiokande (Super-K), un potente rivelatore Cherenkov su larga scala situato sotto il Monte Ikeno in Giappone, utilizzato per studiare i neutrini originati dal Sole, dalle supernove, dall'atmosfera e da altre fonti energetiche.

Ha infatti spiegato il Dott. Ray: "Le particelle di materia oscura che interagiscono fortemente con la materia barionica ordinaria sono abbondantemente presenti all'interno di qualsiasi rivelatore di neutrini di grande volume, come appunto il Super-Kamiokande, che può facilmente cercare questi prodotti di annichilimento e, da queste ricerche, si potrebbe fornire una sensibilità senza precedenti ai parametri dei DM".

Questa innovativa ricerca introduce quindi un nuovo metodo che potrebbe aiutare a sondare le particelle di materia oscura fortemente interagenti legate alla Terra che, pur teoricamente molto abbondanti, ancora estremamente difficili da osservare.

Rimanendo in tema, sapete che recentemente i ricercatori dell'Università della California hanno utilizzato un supercomputer per studiare la materia oscura dell'universo? D'altronde anche l'Europa è interessata a risolvere il mistero che avvolge tale argomento, infatti ha da poco inviato in orbita il satellite Euclid per comprendere la materia oscura.