Nuovo metodo in vista per misurare l'espansione dell'Universo: con le stelle di neutroni

La Costante di Hubble è il nome dato alla velocità con cui l'Universo si sta espandendo, e le discrepanze di questa misurazione lasciano perplessi i cosmologi da molto tempo. Secondo i dati del satellite Planck, che ha misurato lo sfondo delle microonde cosmiche, la costante di Hubble dovrebbe essere di 67,4 chilometri al secondo per megaparsec.

Ma c'è un problema, un altro metodo per la misurazione dell'espansione del cosmo dà un valore differente. Osservando le supernove di Tipo la e i cambiamenti nella lunghezza d'onda della luce mentre la nebulosa si sposta più lontano, questo metodo ha restituito un risultato di 72,7 chilometri al secondo per megaparsec.

Così, per risolvere definitivamente il problema, gli astronomi che utilizzano i radiotelescopi della National Science Foundation (NSF) hanno dimostrato che una combinazione di onde gravitazionali e osservazioni radio, insieme a modelli teorici, possono trasformare le fusioni di coppie di stelle di neutroni in un "metro cosmico" in grado di misurare l'espansione del Universo.

Quando due stelle di neutroni si scontrano, producono un'esplosione e uno scoppio di onde gravitazionali. La forma del segnale che gli scienziati ricevono dall'onda gravitazionale, dice loro quanto fosse brillante lo scoppio. Misurare questa luminosità, tramite le onde ricevute sulla Terra, ci può dare la distanza dell'espansione dell'Universo.

C'è però un problema, l'intensità delle onde gravitazionali variano in base all'orientamento rispetto al piano orbitale delle due stelle di neutroni. In poche parole, le onde gravitazionali sono più potenti nella direzione perpendicolare al piano orbitale e più deboli se il piano orbitale è obliquo.

Occorre conoscere l'orientamento per effettuare calcoli precisi. Così gli astronomi hanno studiato il movimento di un getto di materiale espulso dall'esplosione di due stelle di neutroni. Questa singola misura, di un evento lontano 130 milioni di anni luce, non è però sufficiente.

"Pensiamo che altri 15 eventi di questo tipo che possono essere osservati sia con le onde gravitazionali che con i radiotelescopi, potrebbero essere in grado di risolvere il problema", ha detto Kenta Hotokezaka, della Princeton University. Il problema? Abbiamo ancora osservato solo uno scontro "certo" tra due stelle di neutroni.