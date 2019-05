Il nuovo Microsoft Edge avrà una 'modalità Internet Explorer'

A poco meno di un mese dal lancio della versione Alpha del nuovo Microsoft Edge basato su Chromium, emergono dei nuovi dettagli sulle funzionalità che gli utenti saranno in grado di ottenere dal nuovo browser.

Nello specifico, secondo quanto affermato da vari siti, il nuovo Edge includerà una vera e propria modalità Internet Explorer, dedicata allo storico browser del colosso di Redmond che è stato definitivamente mandato in pensione con Windows 10 ma che continua ad essere utilizzato dagli utenti, seppur in percentuale minima.

La motivazioni che avrebbero spinto Microsoft a prendere questa decisione sarebbero da ricercare nel fatto che alcuni servizi e siti funzionano meglio con Internet Explorer, in quanto la società per anni avrebbe spinto gli sviluppatori ad ottimizzarli per il proprio browser.

Per accedere alla modalità Internet Explorer basterà cliccare sull'apposita opzione: in questo modo si aprirà una scheda in modalità IE che utilizzerà il motore del vecchio browser, con tutti i benefici e svantaggio portati da esso.

L'intenzione di Microsoft appare quanto mai chiara: la società di Satya Nadella vuole portare sempre più utenti su Edge (che detiene una percentuale di mercato del 4,49% contro il 7,7% di IE), accontentando al contempo anche i nostalgici di Internet Explorer.

L'azienda ha anche confermato di essere al lavoro su un nuovo modello di sicurezza a tre livelli, ognuno dei quali forniti con opzioni preimpostate per i cookie, servizi di terze parti ed altro. In arrivo anche le Collections, che sono essenzialmente delle cartelle di segnalibri con l'integrazione di Office.

La speranza è che questa nuova modalità non includa anche i bug di sicurezza di Internet Explorer.