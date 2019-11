Il nuovo Microsoft Edge disponibile dal 15 Gennaio su Windows e macOS

A poche ore dal reveal del nuovo logo, Microsoft ha annunciato che la nuova versione di Edge basata su Chromium sarà disponibile a partire dal 15 Gennaio su Windows ed i computer basati su macOS.

Al contempo, il colosso di Redmond ha anche rilasciato la nuova release candidate per coloro che desiderano testare una versione stabile del nuovo browser prima della disponibilità pubblica.

Microsoft ha puntato molto sul nuovo Edge, il cui sviluppo è iniziato alla fine dello scorso anno. In fase di annuncio la società americana ha affermato che sarà il miglior browser web per consumatori grazie all'approccio multipiattaforma che lo rende compatibile con Windows 7, 8, 8.1 e 10, nonchè con macOS, Android ed iOS.

Inoltre, proprio come avviene con Chrome, tutte le password, la cronologia, le impostazioni sulla privacy ed altro si sincronizzeranno tra dispositivi e funzioneranno perfettamente su tutte le piattaforme su cui sarà installato.

Microsoft Edge si integrerà anche con Microsoft Search, il che vuol dire che la barra degli indirizzi nella parte superiore del browser è in grado anche di indicizzare i file e le cartelle. Questa funzione sarà particolarmente utile per gli utenti aziendali. Per quanto riguarda le funzionalità, sarà anche disponibile una modalità Internet Explorer per i nostalgici del tanto criticato e vecchio browser.