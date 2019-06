Il nuovo Microsoft Edge è disponibile su Windows 7 ed 8

Microsoft ha annunciato il lancio del nuovo Microsoft Edge basato su Chromium su Windows 7 e Windows 8 per coloro che intendono testarlo. Il rilascio arriva a due mesi dalla pubblicazione della prima Insider Preview del browser per Windows 10, ed un mese dopo quello su macOS.

L'installer può essere scaricato direttamente sulla pagina Edge Insider del sito Microsoft, su cui gli ingegneri che supervisionano il programma hanno sottolineato che saranno a disposizione build giornaliere sul Canary Channel, mentre gli aggiornamenti settimanali per il Dev Channel dovrebbero arrivare solo prossimamente. Solo successivamente si passerà al Beta Channel che si aggiorna ogni sei settimane.

Nel post si legge anche che presto in questa build presto sarà implementato il supporto alla modalità Internet Explorer per i clienti aziendali, mentre manca la modalità dark e non è supportato l'accesso AAD.

Nel frattempo continueranno parallelamente i test del browser su Windows 10, macOS e versioni precedenti di Windows, ma non è ancora chiaro quando sarà disponibile per il pubblico più ampio. Il nuovo Chromium Edge però sarà disponibile anche su Windows 7, nonostante le intenzioni del colosso di Redmond di interrompere il supporto per il sistema operativo il prossimo gennaio.

L'arrivo della modalità Internet Explorer per le aziende è stato annunciato qualche mese fa, tra le reazioni sarcastiche degli utenti.