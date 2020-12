Un nuovo minerale è stato scoperto nel Regno Unito: il Kernowite

È stato scoperto un nuovo minerale - trovato solo in un vecchio esemplare - raccolto nel 1700 in un unico luogo in Cornovaglia, nel Regno Unito. Si chiama kernowite (dal nome Kernow, che si riferisce alla Cornovaglia) ed è l'unico campione mai raccolto.

"Considerando quanti geologi, cercatori e collezionisti hanno perlustrato la contea nel corso dei secoli alla ricerca di tesori minerali, è sorprendente che nel 2020 stiamo aggiungendo un nuovo minerale", ha affermato ai giornalisti Mike Rumsey, curatore principale dei minerali al Natural History Museum di Londra.

Il campione, infatti, entrò nelle collezioni del Natural History Museum nel 1964. La kernowite si forma quando gli elementi chimici delle rocce, vicine alla superficie della Terra, vengono mobilitati dalla circolazione dell'acqua. Viene quindi considerato un minerale secondario, ovvero quei minerali che si sono formati in un secondo tempo per alterazioni di vario tipo o rideposizione di quelli preesistenti.

Non è sempre possibile datare la formazione di un minerale secondario e molti probabilmente hanno una durata molto breve a causa dell'erosione. Per questo motivo devono essere effettuati analisi che determinano la composizione chimica del materiale. "Sebbene la kernowite non abbia un'evidente applicazione diretta, tutti i minerali scoperti di recente si basano sulla nostra comprensione dei materiali in generale", afferma infine Rumsey.

La descrizione ufficiale del nuovo minerale sarà pubblicata nel Mineralogical Magazine nel 2021. Scoperte del genere vengono effettuate quasi a cadenza mensile: è stato, infatti, scoperto un nuovo minerale all'interno di un vulcano della Russia o all'interno del "meteorite di Wedderburn".