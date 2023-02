Nuovo, misterioso bug per Pixel 7 Pro: il pulsante del volume si stacca da solo

Continuano i misteriosi guasti hardware di Google Pixel 7 Pro: dopo un'ondata di segnalazioni di telecamere che "esplodevano" a causa del freddo delle ultime settimane, il top di gamma di Big G sembra ora soffrire di un altro problema. Stavolta, infatti, alcuni utenti hanno lamentato la caduta dei pulsanti del volume dei propri Pixel 7 Pro

Il problema è stato riportato per la prima volta il 7 febbraio da Nicholas Sutrich, redattore di Android Central, che con la foto che vedete in calce ha spiegato che il pulsante del volume del suo Pixel 7 Pro è letteralmente "caduto" dal suo alloggiamento, pur risultando integro. Già tre giorni fa, Sutrich ha confermato di "non essere il solo a soffrire del problema": da allora, però, le segnalazioni sono aumentate.

Troviamo infatti lamentele sul subreditt ufficiale dei Google Pixel, con vari utenti che chiedono se il loro problema rientri nei casi coperti dalla garanzia di Pixel 7 Pro, ma anche sulla pagina di Google Support. In quest'ultimo caso, in realtà, la prima segnalazione, effettuata dall'utente Stoil Stoilov, risale a inizio dicembre e spiega che "possiedo il mio Pixel 7 Pro da meno di una settimana e il pulsante del volume è caduto e l'ho perso! Dove posso ricevere un rimpiazzo? Non lo trovo online".

Un Product Expert di Google, Tickmc, ha risposto a Stoilov, senza però fornire una spiegazione definitiva del problema. Al contrario, Tickmc ha consigliato all'utente di rivolgersi ad un Support Specialist di Google presente nel suo Paese, in modo da permettere a quest'ultimo di investigare sul problema. Sembra dunque che lo scollamento dei pulsanti del volume di Pixel 7 Pro sia un evento tanto inaspettato per chi ha comprato lo smartphone quanto per la stessa Google.

Fortunatamente, sembra che sia possibile rimettere il pulsante al proprio posto, facendo però attenzione a inserirlo correttamente nel suo alloggiamento. Tuttavia, Sutrich ha spiegato che, anche riposizionando correttamente il pulsante, quest'ultimo sembra poco stabile nel proprio alloggiamento, e rischia di cadere nuovamente. Sfortunatamente, sembra che il problema non rientri nella garanzia di Google, perciò Big G non ha ancora rilasciato alcuno statement ufficiale a riguardo.