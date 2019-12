Un nuovo modo di misurare il tempo, più preciso del cesio

Gli orologi atomici sono utilizzati per indicare l'ora con estrema precisione in moltissimi campi. Gli orologi atomici standard sono, ad oggi, basati sul cesio e possiedono una precisione sorprendente: perdono un secondo ogni centinaia di milioni di anni. Nonostante questo, potrebbe esserci un'alternativa più efficiente.

Alcuni ricercatori del Caltech e del Jet Propulsion Laboratory (JPL) hanno ideato un nuovo orologio atomico ottico ancora più accurato e preciso di quello al cesio (ne esiste anche uno piccolissimo). Soprannominato "orologio a pinzetta", impiega una tecnologia in cui le cosiddette pinzette laser sono utilizzate per manipolare i singoli atomi. Il design del nuovo orologio atomico combina essenzialmente i vantaggi di due diversi design, uno basato su un singolo atomo intrappolato e uno che utilizza invece migliaia di atomi neutri intrappolati in un reticolo ottico. Il nuovo design utilizza 40 atomi controllati con precisione tramite laser. Il nuovo design, quindi, trae vantaggio non solo dall'avere più atomi, ma anche dal fatto di permettere ai ricercatori di poter controllare tali atomi. D'altronde nel 2018 erano nati ben tre nuovi orologi atomici molto precisi.



Ivaylo Madjarov, ricercatore del Caltech, afferma che "Questo approccio collega due rami della fisica: le tecniche di controllo dei singoli atomi e la misurazione di precisione. Siamo pionieri di una nuova piattaforma per gli orologi atomici. Le oscillazioni della nostra luce laser agiscono come un pendolo che conta il passare del tempo. Gli atomi sono un riferimento molto affidabile che fa sì che il pendolo oscilli ad una velocità costante".



Il team afferma che il nuovo sistema possa essere ideale per la ricerca futura sulle tecnologie quantistiche. Più orologi potranno inoltre essere connessi e la stabilità potrà ulteriormente aumentare. Di certo c'è che il tempo rimane uno dei soggetti più affascinanti e misteriosi della fisica.